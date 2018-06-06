الصحة: 16مليون سيدة متزوجة فى فترة الإنجاب من إجمالى 23 مليون و400 ألف

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن عام 2005 كانت السيدة تلد 3.2 طفل فى فترة الإنجاب، وارتفعت لـ3.5 طفل عام 2014، موضحا أن هناك 23 مليون و400 ألف سيدة في فترة الإنجاب، منهم 16 مليون سيدة متزوجة فى فترة الإنجاب وهم المستهدفين فى الحملة القومية لتقليل الإنجاب.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عام 2030 متوقع أن يصل تعداد سكان مصر لـ119 مليون مواطن ، موضحا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بأن يكون معدل الإنجاب طفلين بدلا من 2.4 طفل.

وأشار إلي أنه سيكون هناك آليات جديدة ضمن الخطة القومية والاستراتيجية لتنظيم الأسرة ومنها الآليات الجديدة لتنظيم الأسرة والتحرك بالمحافظات التى تسجل أعلى معدل سكانى ومنها سوهاج وبنى سويف وقنا وكفر الشيخ وقنا.

وأوضح أن هناك أقراص موضعية تستخدم عند اللزوم فقط لتقليل الإنجاب.