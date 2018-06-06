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الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:01 ص
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الصحة: ضخ 800 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول بالأسواق اسبوعيًا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:00 ص
الصحة: ضخ 800 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول بالأسواق اسبوعيًا الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضخ 800 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول اسبوعياً لسد أى عجزمحتمل فى السوق مؤكدة أن هناك متابعة جيدة للسوق من خلال رصد أى نواقص والعمل على توفيرها بشكل سريع.
 
وأكد الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية أحد شركات أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الوزارة تسعى إلى سد أعى عجز حتى ولو كان محتمل خاصة فى الأدوية الحيوية مثل البنسلين والأنسولين، مؤكدا أن الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة أكديما تتابع بشكل دورى حركة السوق لمواجهة أى مشاكل فى نقص الدواء.
 
وتابع بأن شركة المهن الطبية توفر 800 ألف عبوة بنسلين إسبوعياً بالأسواق بسعر 10.5 جنيه، لافتاً إلى أن جميع الصيدليات يتوفر بها المنتج ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
 
واستطرد: نسير وفق خطط الدولة والحكومة فى توفير الدواء الآمن والفعال إلى المواطنين بالسعر المناسب والمدعم لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ أصناف دوائية هامة يحتاجها السوق فى إطارتأمين مصر دوائياً لافتاً إلى أنه لايمكن تصدير أى منتج أو مستحضر تعانى منة البلاد نقصا مشيراً إلى أن المخزون الإستراتيجى للبلاد آمن من البنسلين ما يكفى 6 شهور مقبلين.
 
وأضاف كيلانى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة دائما ما يحرص على توجيهنا إلى التفاعل مع احتياجات الجمهور وتوفيرها مضيفاً أن مناخ الإستثمار الدوائى قادر على جذب مستثمرين جدد خاصة بعد تفعيل نظم التسجيل السريعة للأصناف الدوائية.

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الصحة

المهن الطبية

البنسلين

الاطفال




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