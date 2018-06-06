الصحة: إغلاق 49 منشأة طبية خاصة مخالفة بالجمهورية خلال 4 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إدارى لعدد من المنشآت الطبية، وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، لمخالفتها للاشتراطات الصحية والتراخيص خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 إبريل 2018، بمحافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التى تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة، مشيراً إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة بدون ترخيص، وجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المدربة، مخالفة الاشتراطات التى منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وأكد " مجاهد" أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولاحكام الرقابة عليها، مؤكداً انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، أنه تم اصدار 28 الف و259 ترخيص مزاولة مهنه، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 الاف و268 ترخيص لصيدلى، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطرى، بالاضافة الى 720 ترخيص لممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى.

وأضاف " محروس" أنه تم اصدار ايضاً 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أنه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للاخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بجمهورية مصر العربية.

وذكر أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادى صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركزعلاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الاسنان، بالاضافة الى ترخيص 9 بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة.

ولفت "محروس" إلى تلقى الإدارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للادارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فى حالة ثبوتها.