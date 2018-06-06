الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 17 محافظة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدداً من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى، فى 17 محافظة بالجمهورية.



تأتى هذه القوافل فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هى المنوفية، والجيزة، والغربية، والإسماعيلية، ودمياط، ومطروح، وبنى سويف، والوادى الجديد، والإسكندرية، والشرقية، والأقصر، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، والقاهرة، وبورسعيد، والمنوفية، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.



وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية اليوم فى مناطق دمنتو مركز المحلة أول محافظة الغربية، والمحسمة القديمة مركز القصاصين محافظة الاسماعيلية، وابوسعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسيدى عبد الرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والعلامة محافظة بني سويف، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وخورشيد مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 7 و8 من الشهر الحالى بمنطقة الملاك مركز ابوحماد محافظة الشرقية.



كما سيتم تنفيذ قافلة طبية أخرى بمنطقة الكريمات مركز اطفيح بمحافظة الجيزة، فى يومى 8 و9 يونية الجارى.



من جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في يومى 9 و10 يونية، فى منطقتى ارمن الحيط مركز أرمنت محافظة الأقصر، وام القرى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى فى منطقة اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد.



وأشارت "الصادق" الى اطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق عمار ادريس بمحافظة المنيا، وميت زنقر مركز طلخا محافظة الدقهلية، ومركز شباب نور المقطم محافظة القاهرة، و الفتح مركز جنوب بورسعيد، و ابو مزهود والزويدة مركز برانى محافظة مطروح، وذلك خلال يومي 11 و12 من الشهر ذاته.



كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى فى يومى 12 و13 يونية في مناطق المنشية الغربية بكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وابو غالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وعثمان بن عفان والشيخ مرزوق مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى إطلاق قافلة أخرى في منطقة البصارطة محافظة دمياط، خلال يومى 13 و14 يونية الحالى.



ونوهت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف واذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.