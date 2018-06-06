الشرطة الإيطالية تلقى القبض على 5 رومانيين بتهمة استغلال عمال دون أجر

روما (أ ش أ)

ألقت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء، القبض على 5 رومانيين بتهمة استغلال رومانيين آخرين للعمل كعمال مزارع وعاهرات دون تلقى أجر.

وقالت شرطة مدينة رغوس بإقليم صقلية أن هناك بعض القصر وكبار السن ضمن هؤلاء الذين تم استغلالهم، حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية.

وذكر المحققون أن هناك 13 عاملاً، بعضهم أميون أو مشردون، خُدعوا وتم إقناعهم أنهم سيأتون لإيطاليا للعمل فى وظائف بأجر جيد.

وأضافت الشرطة أن هؤلاء العمال تم إعطاؤهم طعاما متعفنا وملابس التقطت من حاويات القمامة ومنازل بلا تدفئة.

وصرح مسئول بالشرطة أنطونيو كيافولا بأنه تم إجبار الفتيات القاصرات على العمل بالدعارة، كما كان من يستغلوهم يستخدمون العنف ضد كل من يحاول التمرد حتى قام أحد العمال بإبلاغ الشرطة.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع من القى القبض عليهم بتهم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للقاصرات.