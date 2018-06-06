السيطرة على مشاجرة بين سائقين بموقف فى الدقهلية

نشبت مشاجرة بقرية الرياض، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، بين 4 أشخاص، بسبب خلافات على الوقوف بالسيارات بموقف منية النصر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية "الرياض" دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة، طرف أول، خالد ا. ع. س25 عاطل، مصاباً بجروح قطعية متفرقة بالجسم، طارق ن. ف. س24 عامل، ويقيمان قرية " برمبال القديمة " دائرة المركز، وطرف ثان، سامح أ. ع. 37 سنة، عامل مصاباً بجروح قطعية متفرقة بالجسم، أحمد أ. ا. س34 سائق، ويقيمان قرية الرياض.

وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم بسبب العمل بموقف سيارات قرية الرياض تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة الأول من الطرفين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم، ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتعيين الحراسة اللازمة عليهما.