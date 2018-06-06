السيطرة على حريق هائل بحظيرتى ماشية فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بحظيرتين للماشية، بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرتين للماشية بدائرة المركز.

على الفور، تم الدفع بسيارتين للحماية المدنية، وتمكنت القوات من إخماد النيران، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بحظيرة ماشية وامتد إلى حظيرة مجاورة، وأسفر الحريق عنه نفوق رأسى ماشية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.