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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنوفية أشعل النيران بها مريض نفسى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:06 ص
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنوفية أشعل النيران بها مريض نفسى حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع وحدة مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بشقه سكنية بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بفيد، بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية شنوان التابعة للمركز .

على الفور تم الانتقال والدفع بسيارتين اطفاء برئاسة النقيب حمدى عيد وتحت إشراف العميد ياسر جلال، وتمكنت من إخماد الحريق، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بقرية شنوان دائرة المركز، وتبين قيام مريض نفسى بإحراق مرتبة سرير وجمع 5 اسطوانات غاز داخل المنزل .

وبالاشتراك مع مركز شرطة شبين الكوم، تم السيطرة على الحريق بالشقة وإخراج اسطوانات الغاز المتواجدة بالشقة حمايتهم من كارثة محققة  وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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