السيطرة على حريقين منفصلين بمنزلين دون إصابات بشرية فى المنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريقين بمنزلين بمركز الشهداء دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية منشأة السادات - دائرة المركز .

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 16 متر ملك ر .م. ا. 37عاما فلاح ، وإمتد الحريق لحظيرة ماشية مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفه بالأخشاب على مساحة 20 متر ملك ع .ع. 70عاما فلاح ومقيمان بذات الناحية .

لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات احتراق، مكونات الحظيرة الأولى وسقف الثانية ) بسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من عمود الإنارة المجاور الحظيرة الأولى ونفيا الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2974 إداري مركز الشهداء لسنة 2018م ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها .



كما نشب حريق بمنزل بقرية العراقية دائرة المركز ، بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذي نشب بمنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب على مساحة 50 متر تقريباً ملك ش .ع. م. 42عاما فلاح ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات احتراق بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث .

بسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2975 إداري مركز الشهداء لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي . بالتحري حول الواقعة .

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