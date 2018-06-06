"السياحة": 14 يونيو إنطلاق الحملة الترويجية لمصر فى كأس العالم بروسيا

كتبت ميرفت رشاد

أعلن المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن انطلاق حملة ترويجية قوية لمصر اعتبارا من 14 يونيو الجارى أثناء بطولة كأس العالم بروسيا والموجهة للعالم كله، مشيرا إلى مشاركة 32 دولة من بينهم ألمانيا وانجلترا و فرنسا ويعتبروا من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر .

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن الحملة تعتمد بشكل مباشر على " السوشيال ميديا"، وضع الإعلانات الخاصة لمصر على " الأوت دور" بالميادين العامة ، وبشاشات العرض الموجودة بالشوارع الرئيسية بروسيا، التي تذيع المباريات، فضلا عن الإعلانات التي سيتم وضعها بالاستادات التي ستقام بها المباريات.

وتحفظ " رئيس هيئة تنشيط السياحة " عن الإفصاح عن التفاصيل الكاملة للحملة الترويجية لمصر بروسيا، قائلا : إن هناك مفاجآت كثيرة سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى الهيئة كثفت من تواجدها بشعار حملة " هى دى مصر "خلال المباريات الودية التى خاضها المنتخب الوطنى استعداد للمشاركة فى كأس العالم.

وأشار إلى أن شعار الحملة الترويجية للمقصد السياحى المصرى"هى دى مصر" سيظهر بقوة على اللافتات المتواجدة بالاستاد خلال مباراة منتخب مصر وبلجيكا اليوم الأربعاء ، على الملعب الملكى بالعاصمة بروكسيل، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة،.

يدير المباراة طاقم حكام يونانى ، يتكون من اناستاسيوس سيديروبولوس (حكم ساحة)، بيلوكرونيس كوستاراس (مساعد أول)، كريسولا كورومبيليا (مساعد ثان)، اناستاسيوس بابابترو (حكم رابع).

وخاض المنتخب الوطنى 4 وديات استعدادا لكأس العالم، بدأها بمواجهة البرتغال واليونان فى شهر مارس الماضى، قبل مواجهة الكويت وكولومبيا مؤخرا، على أن يسدل الستار الليلة على برنامج الاعداد للمونديال بمواجهة بلجيكا، وتعود البعثة غدا الخميس إلى القاهرة استعدادا للسفر يوم الأحد المقبل إلى روسيا للمشاركة فى المونديال.