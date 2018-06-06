السكة الحديد:"توك توك" يتسبب فى تأخير القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر قطار رقم ٢٠٠٧ ركاب مكيف متجه من أسوان إلى القاهرة، نتيجة عبور "توك توك" من مكان غير معد للعبور بين الكلح والواصلة على خط "القاهرة _ السد العالى".

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، أنه نتيجة عبور "التوك توك" من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم ٢٠٠٧ ركاب مكيف "أسوان _ القاهرة" اصطدم بالتوك توك، مما تسبب فى كسر الشبكة الأمامية وماسورة هواء الجرار، وعلى الفور تم الاستعداد بجرار آخر واستبدال الجرار لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

واعتذرت الهيئة فى بيان، عن تأخير القطار وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها، كما ناشدت المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية عدم العبور من على شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم.