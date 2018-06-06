"السد العالى للكهرباء": توترات ليبيا واليمن تؤثر على إيرادات الشركة

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس محمد كمال قريطم رئيس مجلس إدارة شركة السد العالى للأعمال الكهربائية والصناعية "هايديلكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة لديها تعاقدات عمل بـ600 مليون جنيه حاليا، إضافة إلى 118 مليون نتيجة ننتظر التعاقد عليها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تزامنا مع المشروعات الجديدة، تواصل الشركة العمل فى كل المشروعات القديمة خاصة فى المدن الجديدة، إلا أن هناك عقبات تحول دون إتمام الأعمال فيها.

وأشار أن حالة التوتر والحرب فى كل من ليبيا واليمن تؤثر بشكل سلبى على أعمال الشركة هناك، وعلى تحقيق إيرادات منها لصعوبة العمل فى الفترات الحالية.

وقال محمد كمال قريطم، إننا نسعى إلى فتح مشروعات جديدة فى موريتانيا والمغرب وتونس، والأخيرة ندرس تنفيذ أحد المشروعات بالاتفاق مع شركة نمساوية.

وحول ما يتعلق بدمج الشركة مع شركة "اليجكت" لمشروعات الكهرباء شركة تابعة للقابضة للتشييد والتعمير أيضا، قال حتى الآن لم تبدأ إجراءات الدمج، ولم يتم إبلاغنا بالأمر.