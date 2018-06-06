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السجن 6 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:12 م
السجن 6 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "وائل .ص.م" عاطل  بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 64 لفافة من الحشيش ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 


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