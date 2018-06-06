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السجن المشدد 7 سنوات لصاحب شركة زور حكم بسجنه للهروب من محبسه

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:48 م
السجن المشدد 7 سنوات لصاحب شركة زور حكم بسجنه للهروب من محبسه محكمة القاهرة الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، إيهاب فؤاد طلبة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير حكم حبسه 5 سنوات بالاشتراك مع آخرين وهروبه من محبسه.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء الدين حمزة وإسلام عاشور.

 

وأسندت النيابة للمتهمين فتحى قنديل محمد أبو جبل، مساعد شرطة، وسامى عبد النعيم عبد الصمد محام حر، وإيهاب فؤاد طلبة محمد، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، أنهم فى شهر مايو 1999 قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما مساعد شرطة بإدارة شرطة ترحيلات القاهرة استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق أميرية وهى "أوامر تنفيذ الحكم الحضورى بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات"، وقام المتهم الثانى بالاشتراك مع مساعد الشرطة فى تزوير محرر رسمى هو أمر الحبس الاحتياطى بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة، واشترك المتهم الثالث صاحب الشركة  بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب تهمة التزوير وهروبه حال كونه محكوما عليه من قبل محكمة جنايات القاهرة.


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