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السجن المؤبد لمراقب بنك وعزل من الوظيفة لاختلاسه 500 ألف جنيه بسوهاج

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:52 م
السجن المؤبد لمراقب بنك وعزل من الوظيفة لاختلاسه 500 ألف جنيه بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة "حميد.ع.ح" مراقب بأحد البنوك بالسجن المؤبد حضوريا  وعزله من الوظيفة وغرامة 500 ألف جنيه ورد المبالغ مساوية بعد اختلاسه 500 ألف جنيه من أموال العملاء بالبنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم أول سوهاج عندما النيابة العامة المتهم باختلاس 500 ألف جنيه من اموال العملاء بالبنك، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات استيلائه على المبلغ من أموال المودعين والعملاء بالبنك، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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