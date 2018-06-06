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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:52 م
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"الزراعة": ضبط 353 كيلو لحوم فاسدة بدمياط والشرقية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:07 م
"الزراعة": ضبط 353 كيلو لحوم فاسدة بدمياط والشرقية خلال 24 ساعة الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، عن أن إجمالى مضبوطات اللحوم غير المطابقة للمواصفات والتى نفذتها لجان التفتيش التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة خلال يوم واحد وهو اليوم الأربعاء، بلغت 403 كيلو جرامات من اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة.

وأضافت محرز أنه تم ضبط 353 كيلو جرام من مخلفات الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن ولحوم الضان والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، منها 158 كيلوجرام من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة بمحافظة دمياط، و195 كيلو جرام بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه تم سحب عينات من المضبوطات للتأكد منها صلاحيتها للاستهلاك، وتم تحرير 7 محضرا بمعرفة الاجهزة الرقابية لهذه الكميات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأوضحت نائب وزير الزراعة إلى أنه تم ضبط 50  كيلو جرام من اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم غير مطابقة للمواصفات المصرية ومجهولة المصدر أو من مذبوحات خارج المجازر المعتمدة، مشددة على أن الأجهزة البيطرية تكثف جهودها للتوسع فى حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحليات لسرعة ضبط أية مخالفات يوميا.

 


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