الزراعة تطلق تطبيقا عبر المحمول للإنذار المناخى المبكر وتوعية مزارعى الصعيد

كتب ــ عز النوبى

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيقاً عبر التليفون المحمول للإنذار المناخي المبكر، بهدف تقديم توصيات فنية زراعية بسيطة حول حالة الطقس خاصة في محافظات الصعيد.

وأعلنت الوزارة إتاحة التطبيق على موقعها الإلكتروني الرسمي، http://www.agr-egypt.gov.eg/، فضلاً عن الموقع الالكتروني لمشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر، http://climatechange-eg.org، كذلك يمكن تحميله عبر تطبيق "جوجل بلاي" لمستخدمى الهواتف الذكية.‏

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا التطبيق يهدف للحد من الأثار السلبية للتقلبات الجوية على الإنتاج الزراعي، حيث يقدم توقعاته لحالة الطقس لمدة 5 أيام متتالية، في محافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان".

ومن جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي ضمن أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر، كأحد مشروعات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بهدف تقديم آليات للتأقلم مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية في محافظات الصعيد.

وأوضح أن المشروع له العديد من الأنشطة الميدانية التي تهدف الى تقديم نماذج عملية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، ومنها هذا التطبيق والذي يقدم توصيات فنية للزراعات الاستراتيجية مبنية على توقعات الطقس في نطاق جغرافي معين.

وفي ذات السياق، أكد وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة آلية لتقديم توقعات الطقس بشكل اوتوماتيكي تغذي تطبيق الإنذار المبكر وذلك بالتعاون بين الوزارة والهيئة المصرية للأرصاد الجوية، بحيث تقوم الهيئة بتقديم توقعات الطقس بشكل آلي.

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