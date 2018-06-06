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الرى توقع بروتوكول لتمويل مشروعات "الرى الحديث" على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:59 م
الرى توقع بروتوكول لتمويل مشروعات "الرى الحديث" على مستوى الجمهورية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى وهشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، برتوكول تعاون مشترك فى مجال تمويل مشروعات الرى الحديث على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث منظومة الرى وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى تلبية حاجة القطاع الزراعى على المستوى القومى.

أكد الدكتور محمد عبد العاطي بأن هذا البروتوكول الهام يأتى فى إطار جهود الوزارة الرامية إلى وضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات المطلوبة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تعود بالنفع العام لكافة المواطنين، فضلا عن تبني سياسات جديدة ومتقدمة تعمل على رفع كفاءة استخدامات المياه والمحافظة على مصادرها والتوجه الجاد نحو تطبيق أساليب الرى الحديثة بمختلف أنواعها.

أضاف عبد العاطى بأن آليات التعاون فى ضوء هذا البوتوكول ترتكز على قيام الوزارة بترشيح كافة المشروعات الجاهزة والمؤهلى والتي تتطلب تنفيذ شبكات الرى الحديث الخاص بها، فضلا عن إجراء الدراسات الفنية وتنفيذ التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الرى بها، إلى جانب تجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، مع الإشراف على منظومة التنفيذ والمتابعة المستمرة للعمليات المطلوب تنفيذها والأعمال المطلوب انجازها، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المضي قدما في أعمال التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات فى هذا الصدد.

من جانبه قال هشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأن البروتوكول يأتى انطلاقا من حرص البنك ودوره الفاعل نحو دعم وتمويل المشروعات القومية بمختلف أنواعها، باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بالدولة ، وتسهم في توفير الإستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات الحيوية وتلبية حاجة قطاعات النشاط الإقتصادى، سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية .

وأضاف عكاشة بأن البنك يقوم طبقا للبروتوكول بتوفير الخدمات التمويلية للمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى الراغبين فى الحصول على  التمويل فى إطار مبادرات البنك المركزي وفق الشروط المتعارف عليها والسياسة الإئتمانية المعمول بها في البنك الاهلى، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى لأصحاب الأراضى وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها بالبنك ، مع قيام البنك بنشر الوعى المصرفي عن طريق المشارك في الندوات التي تقدمها الادارة المركزية للتوجيه المائى بوزارة الرى وذلك لتدريب المنتفعين والتسويق لمشروعات الرى الحديث.


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