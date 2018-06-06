الرى: تناقص احتياجات المياه مع اقتراب العيد.. وخفض المنصرف خلف السد العالى

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، أنه تم خفض المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى حتى عيد الفطر، بما يتناسب مع الاحتياجات المائية المختلفة للبلاد.

أضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه خفض المنصرف يتم كإجراء احتياطى، وعادة يتم اتخاذه خلال أيام الاجازات لعدم حدوث أى مشاكل بسبب عدم استغلال المياه فى الرى، مما قد يتسبب في ارتفاع مناسيب المياه فى شبكه الرى والصرف، لافتا إلى الفلاحين تغيرت عاداتهم عن السنوات الماضية، حيث يعزفون عن الرى خلال الأعياد.

أوضح رئيس قطاع الرى، والمشرف على قطاع توزيع المياه انه تم اتخاذ كافه الاحتياجات حيث تـأمين البرك، وامام وخلف قناطر النيل الرئيسيه علي طول المجرى، وكذلك و أماكن التخزين لمواجهه أية طوارئ توزيع المياه، كما تستمر حالة الطوارىء القصوى بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد، لمواجهة أي مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى علاوة على تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

أكد خالد أن الوزارة شكلت لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الري أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب في مختلف المحافظات، علاوة على غرفة عمليات من أجهزة حماية النيل والقطاع، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال مخالفة.