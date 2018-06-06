video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعائد سندات الخزانة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:08 ص
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعائد سندات الخزانة الذهب والدولار - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب.

زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1298.98 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1 % إلى 1303.10 دولار للأوقية.

وقال مارك تو، مدير الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية فى هونج كونج "التوترات الجيوسياسية تقدم دعما محدودا (فحسب) لأسعار الذهب، تعافى الاقتصاد الأمريكى قد يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ومن ثم فإن الزخم الصعودى للذهب ليس قويا".

وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكى فى مايو ، بما يشير إلى نمو اقتصادى قوى فى الربع الثانى من العام ويعزز مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى الأسبوع المقبل.

وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التى لا تدر أى عوائد.

لكن تراجعا طفيفا فى عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار دعم المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، وفقا لما ذكره أو.سي.بي.سى فى مذكرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 % إلى 93.705.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة أمس الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على شراء الديون الحكومية المنخفضة المخاطر بعدما تعهد رئيس الوزراء الإيطالى الجديد بتبنى سياسات اقتصادية قد تزيد عبء الديون الثقيل بالفعل على البلاد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 16.55 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 % إلى 903.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 994.50 دولار للأوقية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ستيف وزنياك: البيتكوين أفضل من الذهب وآمل أن يكون عملة عالمية موحدة

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

الذهب مستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية

الذهب

اسعار الذهب

الدولار

العملات

الفائدة الامريكية

اخبار الاقتصاد

اسعار العملات




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة