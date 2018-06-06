الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعائد سندات الخزانة

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب.

زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1298.98 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1 % إلى 1303.10 دولار للأوقية.

وقال مارك تو، مدير الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية فى هونج كونج "التوترات الجيوسياسية تقدم دعما محدودا (فحسب) لأسعار الذهب، تعافى الاقتصاد الأمريكى قد يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ومن ثم فإن الزخم الصعودى للذهب ليس قويا".

وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكى فى مايو ، بما يشير إلى نمو اقتصادى قوى فى الربع الثانى من العام ويعزز مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى الأسبوع المقبل.

وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التى لا تدر أى عوائد.

لكن تراجعا طفيفا فى عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار دعم المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، وفقا لما ذكره أو.سي.بي.سى فى مذكرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 % إلى 93.705.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة أمس الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على شراء الديون الحكومية المنخفضة المخاطر بعدما تعهد رئيس الوزراء الإيطالى الجديد بتبنى سياسات اقتصادية قد تزيد عبء الديون الثقيل بالفعل على البلاد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 16.55 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 % إلى 903.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 994.50 دولار للأوقية.