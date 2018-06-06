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الديمقراطيون يتغلبون على ثغرة انتخابية في كاليفورنيا ويتحدون الجمهوريين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:28 ص
الديمقراطيون يتغلبون على ثغرة انتخابية في كاليفورنيا ويتحدون الجمهوريين شعار الحزب الديمقراطى الأمريكى
رويترز
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تغلب الديمقراطيون، في ولاية كاليفورنيا، على ثغرة في النظام الانتخابى للولاية وتمكنوا من تحدي الجمهوريين، في أحد أهم سباقات الكونجرس، في إطار اختيار الناخبين في ثمانية ولايات أمريكية، مرشحيهم لانتخابات التجديد النصفى، والمقرر انعقادها في نوفمبر.

وكان النظام الانتخابى غير العادي للولاية، الذي يسمح لصاحبى أعلى عدد من الأصوات بالتقدم بصرف النظر عن انتمائهما الحزبى، قد عزز احتمال إبعاد الديمقراطيين عن المنافسة في الضواحى المحافظة جنوبى لوس أنجليس.

وفي بعض المناطق، هدد العدد الكبير للمرشحين الديمقراطيين بتفتيت أصوات الحزب، كما أن الثغرة الانتخابية نفسها هددت بإبعاد الجمهورى، جون كوكس، عن الترشح لمنصب حاكم الولاية.

وفي نهاية الأمر، تمكن المرشحون الديمقراطيون من الوصول إلى التصويت النهائى، وكذلك كوكس.

وقال كوكس، مشيرا إلى هيمنة الديمقراطيين، أن "حكم الحزب الواحد في ساكرامنتو، سيء بما فيه الكفاية، لكن انتخابات الحزب الواحد غير أمريكية على الإطلاق".

ويأمل الديمقراطيون، الذين يحاولون الاستفادة من تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، في كسب أغلبية مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435 مقعدا، في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. 


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