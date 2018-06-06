الداخلية توزع كراتين مواد غذائية بالمجان على المواطنين فى رمضان

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية توزيع عبوات "كراتين" تحتوى على بعض المنتجات والسلع الأساسية على عدد من المواطنين بالمجان للتخفيف عليهم ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان الكريم .

ولقى ذلك استحسان المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات وبين كافة أطياف المجتمع ، وإستمراراً للجهود المبذولة فى هذا المجال.