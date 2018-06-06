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الداخلية تضبط 51 بندقية ورشاش جرينوف فى حملات أمنية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:02 م
الداخلية تضبط 51 بندقية ورشاش جرينوف فى حملات أمنية أسلحة نارية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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في حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 173 قطعة سلاح نارى، بينها 51 بندقية ورشاش جرينوف بحوزة 160 متهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


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