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الداخلية تضبط 35 ألف لتر بنزين و6 آلاف قطعة ألعاب نارية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:12 م
الداخلية تضبط 35 ألف لتر بنزين و6 آلاف قطعة ألعاب نارية تنك بنزين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها ( 35300 لتر بنزين وسولار ) ، وضبط ( 27 ) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 102 أسطوانة)، وضبط ( 19 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (95,825 طن).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ( 254 ) قضية مخالفات مخابز، و( 25 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و( 104) قضية فى مجال الغش التجارى، و ( 839 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين).

وضبطت شرطة التموين ( 24 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (15,744طن)، و( 34 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط ( 2 ) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، و ( 6 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (10,300 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، و( 5 ) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 6195 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).


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