video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شخصين لاتجارهما فى العملة بالغربية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:55 م
الداخلية تضبط شخصين لاتجارهما فى العملة بالغربية تجارة العملة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ الغربية مصطفى عادل
إضافة تعليق

نجحت مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية فى ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بسيون والمعينة بكمين دفره الحدودى من ضبط "محمد.أ" ومقيم المنصورة بالدقهلية، أثناء استقلاله سيارة "أجرة تاكسى"، بحوزته 500 ألف دولار أمريكي.

واعترف المتهم بحيازته للمبلغ المالى، مؤكداً أنه خاص بصاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بالمنصورة وأنه رأسله لإحضاره من أحد الأشخاص بمنطقة التجمع الخامس وتسليمه بمدينة طنطا لـ"أحمد.م"  محاسب بشركة صرافة .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على 45 ألف جنيه، وهاتفين محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من المعاملات المالية بينه وبين مالك شركة الإستيراد والتصدير الداله على نشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبمواجهته إعترف بالواقعة ونشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالإشتراك مع مالك شركة الإستيراد والتصدير.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تاجرين عملة بحوزتهما مليون دولار و3 ملايين جنيه

الداخلية

حوادث

حملات امنية

النقد الاجنبي

اخبار الداخلية




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة