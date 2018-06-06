الداخلية تضبط شخصين لاتجارهما فى العملة بالغربية

كتب محمود عبد الراضى ـ الغربية مصطفى عادل

نجحت مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية فى ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بسيون والمعينة بكمين دفره الحدودى من ضبط "محمد.أ" ومقيم المنصورة بالدقهلية، أثناء استقلاله سيارة "أجرة تاكسى"، بحوزته 500 ألف دولار أمريكي.

واعترف المتهم بحيازته للمبلغ المالى، مؤكداً أنه خاص بصاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بالمنصورة وأنه رأسله لإحضاره من أحد الأشخاص بمنطقة التجمع الخامس وتسليمه بمدينة طنطا لـ"أحمد.م" محاسب بشركة صرافة .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على 45 ألف جنيه، وهاتفين محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من المعاملات المالية بينه وبين مالك شركة الإستيراد والتصدير الداله على نشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبمواجهته إعترف بالواقعة ونشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالإشتراك مع مالك شركة الإستيراد والتصدير.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.