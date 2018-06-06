الداخلية تزيل عشرات التعديات من أملاك الدولة والزراعات بالمنيا

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات إزالة مكبرة، حيث شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ (98 قرار إزالة) لحالات تعدى عبارة عن (39 حالة تعدى على نهر النيل، 11 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، 48 حالة تعدى على الأراضى الزراعية).