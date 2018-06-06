الخارجية الأمريكية: فريق طبى لمتابعة حالات الدبلوماسيين وأسرهم بكوبا والصين

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الخارجية الأمريكية إنشاء فريق عمل لتنسيق الردود على المشاكل الصحية الغامضة التى تعرض لها عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم فى كوبا والصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بامبيو فى بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المجموعة التى أنشئت فى 23 مايو الماضى ستتولى مهمة تحديد ومعالجة المتضررين من الموظفين وأسرهم، فضلا عن عمليات التحقيق، وتخفيف المخاطر.

وقد تم حصر 25 شخصا ثبت تضررهم من تلك الحوادث بكوبا والصين، فيما كان عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم فى كوبا والصين قد اشتكوا فى الفترة بين نهاية 2017 وحتى مايو 2018 من مشاكل صحية غامضة رجحت تقارير أن تكون هجمات صوتيه ترواحت أعراضها بين فقدان السمع والدوار والإعياء وقلة النوم.