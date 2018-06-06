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الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:26 م
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الحكومة توافق على تعديل مسميات 3 كليات بجامعة سيناء

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:02 م
الحكومة توافق على تعديل مسميات 3 كليات بجامعة سيناء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتبت هند مختار
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، فى حكومة تسيير الأعمال أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة التى أنشئت بقرار رقم 12 لسنة 2009  بتغيير مسميات 3 كليات وهي كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة فقط، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة، موضحا أن الهدف من هذا التغيير لمسميات الكليات لحل أى إلتباس يواجهه الخريجين فى شهاداتهم الجامعية. 
 
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تعديل قرار رئيس الجمهورية لعام 2004 والخاص بإنشاء الجامعة الحديثة  للتكنولوجيا والمعلومات بإضافة  كلية طب إلى الجامعات الطبية فى هذه الجامعة .
 
وأضاف أن هناك قواعد بأن يكون هناك مستشفى جامعى عند إنشاء جامعات وكليات الطب، موضحا أن أى تنمية فى مجال المستشفيات الجامعية يتم دعمها من الدولة.
 

 


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