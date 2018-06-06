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الحكومة توافق على التعاقد مع بنك عالمى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:14 م
الحكومة توافق على التعاقد مع بنك عالمى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.

 


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