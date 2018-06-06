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الحكومة توافق على إنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية لاستيعاب زيادات حركة البضائع

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:18 م
الحكومة توافق على إنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية لاستيعاب زيادات حركة البضائع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع وخاصة فى ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر انشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنوياً، وبما يسهم فى تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.  

ويأتى هذا القرار فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وسعياً لاستغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.

 

 

 


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هويس ميناء اسكندرية

مجلس الوزراء

الطرق الملاحية




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