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الحكومة تستعرض تقريرا حول موافقة البرلمان على الموازنة العامة وزيادة المعاشات

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:24 م
الحكومة تستعرض تقريرا حول موافقة البرلمان على الموازنة العامة وزيادة المعاشات الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتبت هند مختار
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قال الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، أن الحكومة استعرضت تقريرا حول موافقة مجلس النواب أمس الثلاثاء ، على الموازنة العامة الجديدة وما فيها من زيادة الأجور للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7% وغير المخاطبين 10% بجانب استعراض تقرير حول موافقة البرلمان علي قانون الرسوم. 
 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن حد الإعفاء زاد لـ8000 جنيه ، بجانب زيادة 15% للمعاش ورفع الحد الأدني للمعاش لـ750 جنيه .
 
ولفت إلى أن مجلس النواب وافق علي الموازنة العامة الجديدة مع توصية بزيادة  المخصصات للتعليم والصحة والتعليم العالي ب7 مليارات جنيه. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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