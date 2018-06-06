الحكومة تستعرض تقريرا حول موافقة البرلمان على الموازنة العامة وزيادة المعاشات

قال الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، أن الحكومة استعرضت تقريرا حول موافقة مجلس النواب أمس الثلاثاء ، على الموازنة العامة الجديدة وما فيها من زيادة الأجور للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7% وغير المخاطبين 10% بجانب استعراض تقرير حول موافقة البرلمان علي قانون الرسوم.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن حد الإعفاء زاد لـ8000 جنيه ، بجانب زيادة 15% للمعاش ورفع الحد الأدني للمعاش لـ750 جنيه .

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق علي الموازنة العامة الجديدة مع توصية بزيادة المخصصات للتعليم والصحة والتعليم العالي ب7 مليارات جنيه.