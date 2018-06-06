الحكومة اليمنية ترفض شروط الحوثيين للتفاوض وتسليم الحديدة

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رفضت الحكومة الشرعية اليمنية، الشروط الحوثية التى حملها المبعوث الأممى مارتن جريفيث، مقابل استئناف العملية السياسية وتسليم مدينة الحديدة للحكومة الشرعية فى البلاد .

وأفادت مصادر محلية وفقا لقناة (العربية) اليوم الأربعاء بأن رئيس مجلس حكومة الحوثيين مهدى المشاط حاول انتزاع اعتراف أممى من جريفيث بشرعية سلطتهم فى صنعاء والأماكن الخاضعة لهم، واشترط إلغاء الحظر الجوى والبحرى المفروض على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين وعدم استهداف قياداتهم، فضلا عن توقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة.



وأوضحت أن من شروط المشاط أيضا أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين فى مناطق سيطرة جماعته، وهو مطلب رد عليه المتحدث باسم حكومة الشرعية، مؤكدا نهب الحوثيين لنحو 3.5 مليار دولار لم يتم توريدها إلى البنك المركزى، بل حولوها لصالح إمدادهم الحربى .