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"الحج والعمرة السعودية": 7 ملايين معتمر أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:33 م
"الحج والعمرة السعودية": 7 ملايين معتمر أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم الحرم المكى - صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن استقبال 7 ملايين معتمرا من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم تمكنوا من أداء مناسك العمرة فى يسر وطمأنينة منذ بداية الموسم هذا العام 1439هـ، حيث سخرت لهم حكومة المملكة الإمكانيات المادية كافة وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم طيلة فترة تواجدهم.

 

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر موقعها الإلكترونى، أن المملكة وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم.

 

ويشار إلى أن الوزارة أعلنت عن استمرار تقديم خدماتها واستقبال مزيد من المعتمرين حتى نهاية شهر شوال، الذى ينتهى فى النصف الثانى من يوليو، وذلك من منطلق حرصها على تسهيل وإثراء تجربة المعتمر والزائر، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

 

يذكر أن نائب وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تسعى لتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الشأن، وإعادة هندسة الإجراءات لتكون سهلة ومُيسّرة وتكاملية، كسبا لرضا الحجاج والمعتمرين والزوار بالصورة التى ترتقى لتحقيق معدلات أداء مرتفعة بتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.


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