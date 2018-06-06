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الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:47 م
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الجيش اليمنى يستكمل تحرير جبل العويد غربى محافظة تعز

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:43 م
الجيش اليمنى يستكمل تحرير جبل العويد غربى محافظة تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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استكمل الجيش اليمنى اليوم الأربعاء تحرير ما تبقى من جبل العويد فى مديرية مقبنة غربى مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر عسكرى، تأكيده أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفاً على ما تبقى من مواقع مليشيا الحوثى الإنقلابية فى جبل العويد، وتمكنت من استكمال تحرير الجبل بعد معارك عنيفة خاضتها مع المليشيا.

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا؛ فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعد فرار من تبقى من عناصر المليشيا .

جدير بالذكر أن جبل العويد تعود أهميته فى تأمين تقدم قوات الجيش اليمنى فى عدد من المحاور فى جبهة مقبنة .

 


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