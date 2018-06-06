الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية بمديرية خب والشعف شمال الجوف

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أعلنت قوات الجيش اليمنى بإسناد من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية، نجاحها فى شن هجوم واسع على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثى الانقلابية بمديرية خب والشعف شمالى محافظة الجوف اليمنية الواقعة شمال شرقى العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى اليمنى قوله: "إن قوات الجيش بإسناد مباشر من طيران التحالف العربى، تمكنوا من تحرير جبل الخرشة الاستراتيجى وما جاوره فى جبهة صبرين بمديرية خب والشعف شمالى الجوف وتكمن أهمية جبل الخرشة فى أنه يشرف على جبال خليفين الاستراتيجية المطلة على خط العقبة الدولي".

وأضاف المصدر: "أن تقدم قوات الجيش فى جبهة صبرين تزامن مع تقدم آخر أحرزه الأبطال فى جبهة المهاشمة بذات المديرية، حيث تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة وسط انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف المليشيا".

وأشار إلى أن جبهة مزوية بمديرية المتون، شهدت معارك عنيفة أسفرت عن قتلى من الانقلابيين بينهم المشرف الأمنى للمليشيا الحوثية بمديرية المتون المدعو "فيصل عبدين"، إلى جانب عشرات الجرحى.

ولفت إلى أن المعارك تزامنت مع قصف- مدفعى وجوّي- مكثّف استهدف مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية فى مواقع متفرقة شمالى الجوف، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيا.

وأكد المصدر اليمنى أن المعارك لا تزال على أشدها فى مختلف الجبهات بمحافظة الجوف، وسط انهيار واسع فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.