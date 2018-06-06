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الجيش الليبى يسيطر على مناطق جديدة فى درنة ويمشط المناطق المحررة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:31 م
الجيش الليبى يسيطر على مناطق جديدة فى درنة ويمشط المناطق المحررة الجيش الليبى فى درنة
كتب: أحمد جمعة
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تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم، الأربعاء، من التوغل داخل أحياء منطقة شيحا الغربية فى مدينة درنة.

وقال مصدر عسكرى ليبى إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على شعبية غازى وحى السلام،  موضحا أن القوات تتجه نحو السيطرة على مستشفى الهريش شرقا.

 

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الليبية تقوم بعمليات تمشيط واسعة لنزع الألغام، موضحا أن قوات الجيش الليبى تمكنت من طرد الجماعات الإرهابية من وسط المدينة وتمركزت فى شارع الفنار.

 

واستقبل أهالى مدينة درنة قوات الجيش الوطنى الليبى بالتهليل والزغاريد احتفاء بتحرير المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

 

كانت غرفة عمليات الكرامة قد أكدت فيه أن قوات الجيش الليبى سيطرت صباح اليوم على أكثر من 75% من مدينة درنة.


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