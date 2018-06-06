الجيش التركى: ضربة جوية تحيد 6 مسلحين أكراد فى العراق

رويترز

قال الجيش التركى على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن ضربة جوية نفذتها طائراته الحربية حيدت 6 مسلحين على الأقل من حزب العمال الكردستانى المحظور، وقال الجيش، إن الضربة الجوية التى نفذت، أمس الثلاثاء، استهدفت مناطق هاكورك وجارا ومتينا والزاب وقنديل وأفاسين بشمال العراق ودمرت 16 هدفا.

وعادة ما تنفذ تركيا ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستانى بشمال العراق حيث يتمركز الحزب فى جبال قنديل كما هددت أيضا بتنفيذ عمليات فى سنجار، وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى عملية للجيش التركى لطرد مقاتلين أكراد من جزء من شمال سوريا، "حيدنا 4500 إرهابى فى عفرين، لقد فروا"، وأضاف خلال تجمع انتخابى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى 24 يونيو، "قنديل هى التالية وسنجار بعدها، سنواجه كل من يهدد ويزعج بلادى".

ويشن حزب العمال الكردستانى، الذى تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ 3 عقود فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه أغلبية كردية مما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص، وكثيرا ما يستخدم المسئولون الأتراك تعبير "تحييد" فى تصريحات عن هجمات على مسلحين دون ذكر تفاصيل، ويُفهم ذلك بشكل عام على أنهم قُتلوا أو اعتقلوا أو أصيبوا.