الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ15 مواطنا الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:43 ص وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار كتب عمرو دويدار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 345 لسنة 2018، بالسماح لـ15 مواطنا برد الجنسية المصرية وهم:- إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برفض طلب 5 أشخاص من اكتساب الجنسية المصرية الجريدة الرسمية جنسيات اخرى عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية أخبار مصر اخبار الحوادث الحوادث اليوم التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة "التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار "طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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