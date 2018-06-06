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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برفض طلب 5 أشخاص من اكتساب الجنسية المصرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:08 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برفض طلب 5 أشخاص من اكتساب الجنسية المصرية وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
كتب عمرو دويدار
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار رقم338 لسنة 2018، برفض طلب 5 أشخاص من اكتساب الجنسية المصرية  لأسباب تتعلق بالأمن العام، و هم كلا من:-

 أشرف طلال محمد دهشان "فلسطينى الجنسية" باكتساب الجنسية المصرية من والدته، ومصطفى محمد حسن بشير "فلسطينى الجنسية"، وعبد الفتاح عبد السلام مصطفى عبد الفتاح الأشقر "فلسطينى الجنسية"، ورواء حسن ذيب صالحة "فلسطينية" باكتساب الجنسية المصرية من والدتها، ويونس إبراهيم العبد سلامة "فلسطينى الجنسية".

 

 


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