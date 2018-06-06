الجارديان: ترامب سيضطر لتقديم التنازلات لإنجاح القمة مع "كيم"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أنظار العالم ستتجه بعد أيام إلى سنغافورة لمتابعة أحداث القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، موضحة أنه بدون إحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووي، سيوصف هذا اللقاء بأنه "فشل"، مرجحة أن "ترامب" سوف يحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة لإنجاحه.

وأضافت الصحيفة أنه نادراً ما يحدث فى التاريخ الحديث أن تكون هناك قمة عالية المخاطر ويشوبها عدم اليقين مثل القمة المرتقبة، موضحة أنه على أحد جانبى الطاولة، سيجلس زعيم دولة شديدة الانعزال، كرّس العقود الثلاثة الماضية لتطوير الرؤوس الحربية والصواريخ النووية، هذا الزعيم هو كيم جونج أون، الذى على وشك أن يكون محورًا تاريخيًا نحو التنمية الاقتصادية - لكن النظام قدم إدعاءات مماثلة من قبل لكنه لم يلتزم بها.

على الطاولة ، سيكون رئيس الولايات المتحدة على خلاف أي رئيس آخر فى التاريخ: متقلب ، لا يستمع لنصيحة حتى من مسئوليه، ويقتنع تماماً بأن غرائزه و شعوره بـ "فن الصفقة" (اسم كتابه)- هى دائماً أفضل دليل للعمل.