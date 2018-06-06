التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد يطبق نموذجاً للامركزية والحوكمة

كتب سيد الخلفاوى - محمود عثمان

كلف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، فريق عمل المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة (العام المالى 2017/2018)، واستكمال جلسات التشاور لمناقشة المشروعات المقترحة فى خطة العام المالى 2018/2019 على أن تتضمن مشروعات تنموية تحقق أهداف البرنامج وتعزز الميزة التنافسية للمحافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة محلياً والتي تتضمن منظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية والشعبية وممثلي القطاع الخاص، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي بالمحافظة ثم طرحها للاعتماد النهائي من جانب لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

أكد الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، أن البرنامج خصص ما يزيد على مليار ومئة مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية في محافظة سوهاج خلال العام المالي 2017/2018.

وأشار الهلباوى إلى أنه بالفعل تم تحويل 277 مليون جنيه لجهات الوكالة ومقاولى التنفيذ للانتهاء من مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديث المناطق الصناعية ورصف الطرق وتغطية الترع المحلية وإنشاء تكتلات اقتصادية تنافسية، فضلاً عن تحسين الخدمات الصحية فى مراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف الهلباوى أنه خلال الزيارة تم عقد لقاء تشاوري لمناقشة مشروعات الاقتصاد المحلي بخطة العام المالي 2018/2019 بمشاركة عدد كبير من ممثلي وقادة منظمات المجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلي بعض هيئات التنمية الاقتصادية الدولية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وممثلي منتديات التنمية المحلية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وكشف الدكتور هشام الهلباوي خلال اللقاء عن أن الموازنة المبدئية المقدرة لمشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج في خطة العام المالي 2018/2019 تبلغ 719 مليون جنيه، وأن هذه المشروعات بعد اكتمالها ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد المحافظة، وستوفر عدد كبير من فرص العمل من خلال زيادة الإنتاجية وتدعيم سلاسل القيمة وتوفير بنية أساسية داعمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية لمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور هشام الهلباوي إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعتمد على نهج تشاركي ولامركزي شامل في تخطيط وتنفيذ المشروعات، وأكد على أن اللقاء التشاوري مع منظمات المجتمع المدني ومديري المدريات والهيئات الاقتصادية والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وجميعات المستثمرين يُعد الحلقة قبل الأخيرة في سلسلة الأنشطة التشاورية التي عقدها مع كافة أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والمركزي.

واشار الهلباوي الي انه تم عقد جلسات تشاورية عامة على مستوى كافة مراكز محافظتي قنا وسوهاج في مطلع عام 2018 لتحديد أولويات المواطنين للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019، ويليها اجتماعات مع المديريات والهيئات المختلفة على المستوى المحلي والمركزي، هذا بالإضافة لمناقشتها مع أعضاء منتديات التنمية المحلية المنعقدة بكل مركز إداري بالمحافظة.