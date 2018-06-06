التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان طلاب مدارس المتفوقين اليوم

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018/2017، فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وفى هذا السياق صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن عدد طلاب مدارس المتفوقين الذين قاموا بأداء الامتحان (683) طالبًا/ طالبة أمام (9) لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء عقد الامتحان على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وجدير بالذكر أن غدًا الخميس سيقوم طلاب مدارس STEM بأداء الامتحان في مادة التربية الوطنية بينما يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (563.360) طالبًا/ طالبة، وأداء الامتحان في مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية بإجمالي عدد (557.334) طالبًا/ طالبة.