التعليم تقدم منح التكنولوجيا التطبيقية لطلاب ومعلمى المدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنها ستقدم مجموعة من منح التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع البنك الدولى، وشركة أمازن ويب أكبر شركة حوسبة في العالم؛ لإطلاق برنامج تدريبى يعزز فرص الطلاب للتوظيف في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، حيث تُعَد شركة أمازون ويب صاحبة أكبر علامة تجارية بالعالم، وموقع التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، كما تعتبر أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

قالت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمانة الفنية للاجتماعات: إن المنحة مقدمة إلى (300) طالبًا، و(50) معلمًا بالتعليم الفنى تخصص ICT) أوحاسب آلى)؛ للتدريب العملى على المهارات الأساسية فى ممارسة الحوسبة السحابية؛ تنفيذًا لمبادرة المستقبل للمهارات ( SFI )؛ بهدف إعداد طلاب التعليم الفنى للمنافسة فى الاقتصاد العالمى، وتزويدهم بمهارات الحوسبة السحابية، من خلال توفير تدريب على نطاق واسع، حيث يحتوى البرنامج التدريبى على مجالات: Machine Learning – Cyber Security- Big Data) Internet of things).

وأوضحت عز أن منح التكنولوجيا التطبيقية تعد مبادرة جديدة تقدمها الوزارة بالتعاون مع العديد من الشركاء؛ لتوفير التدريب اللازم لطلاب التعليم الفنى، وتطوير المستوى المهنى لهم، وتعزيز فرصهم بسوق العمل، مشيرةً إلى أنه تم البدء بالبرنامج التدريبى المُقدم من الوزارة، والبنك الدولى، وشركة أمازون، وسيتم الإعلان عن باقى المنح تباعًا.

وأشارت عز إلى أن من مميزات التدريب: الحصول على شهادة إتمام التدريب من شركة أمازون ويب، موضحةً أن شروط تقدم الطلاب للبرنامج التدريبي: أن يكون مقيدًا بالعام الدراسي الأخير 2017/2018 بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس أو السنوات الثلاث، وملتزمًا بنسب الحضور المقررة له بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون الطالب تخصصICT) أوحاسب آلى)، علمًا بأنه سوف يتم التدريب يومي 20 و21 يوليو القادم أثناء العطلة الصيفية، وسيتم منح جوائز للطلاب العشرة الأوائل.

وتابعت عز أن شروط تقدم المُعلمين للبرنامج التدريبى تشتمل على: أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن (45) عامًا، وأن تكون لديه خبرة فى مجال البرنامج التدريبى لا تقل عن عامين، بالإضافة إلى أن تكون تقارير أداء آخر عامين ممتاز.

وأضافت عز أنه من المقرر استقبال بيانات الطلاب والمعلمين المُرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، والمقيمين بالقاهرة الكبرى متضمنة الآتى:(الاسم- السن- البريد الإلكترونى- الإدارة التعليمية- المدرسة- التخصص- التليفون)؛ للمشاركة فى البرنامج التدريبي ، من المديريات، والبدء فى التدريب.