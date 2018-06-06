التعليم العالى والداخلية تنظمان الملتقى السنوى لشباب الجامعات وضباط الشرطة

نظم "الاتحاد الرياضى للجامعات"، و"اتحاد الشرطة الرياضى" فعاليات الملتقى السنوى الأول لشباب الجامعات وشباب ضباط الشرطة لكرة القدم الخماسى، خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيه الجاري، بالصالة المغطاة لاتحاد الشرطة الرياضى بمنطقة الدراسة، بمشاركة 10 فرق رياضية على النحو التالى؛ 5 فرق من اتحاد الشرطة الرياضى، و5 فرق من جامعات ( عين شمس، حلوان، بنها، الأزهر، الأكاديمية العربية).



وتضمنت الفعاليات حفل افتتاح لبدء البطولة بإقامة طابور عرض للفرق الرياضية المشاركة، ثم مباريات بين فرق الأمن المركزى واتحاد الشرطة، وحلوان، وبنها، والأزهر. وجاءت النتائج بفوز اتحاد الشرطة على جامعة بنها بهدفين مقابل لا شئ، وفوز الأمن المركزى على جامعة الأزهر بثلاثة أهداف مقابل هدفين،، وفوز جامعة بنها على جامعة الأزهر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل فريقى الأمن المركزى و جامعة حلوان بهدفين لكل منهما.



ومن المقرر أن يقيم الاتحاد الرياضى حفل ختام الملتقى غدا الخميس بالصالة المغطاة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.



شهد فعاليات الملتقى الدكتور أشرف صبحى، سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات، واللواء/ آسر نجم الدين مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى، واللواء/ أحمد الحسينى مساعد وزير الداخلية، واللواء/ خالد حمدى مساعد وزير الداخلية.