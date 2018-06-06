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التعليم العالى: منح دراسية من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:44 ص
التعليم العالى: منح دراسية من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة تسيير الأعمال تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان NUST)).
 
 وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 يونيو الجارى، حيث تخصص الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان (NUST) عدد 30 منحة دراسية فى جميع التخصصات العلمية موزعة على النحو التالى: (20 مستوى للماجستير ـ 10 مستوى للدكتوراه)، وذلك للطلاب من أبناء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى على أساس التمويل الذاتي والمنح الجزئية، ويمكن التعرف على هذه المنح وشروط التقدم من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للجامعة www.nust.edu.pk علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
 
 
 
 

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