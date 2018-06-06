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التعليم: الإجراءات المطبقة لمواجهة الغش صارمة ولم تحدث من قبل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:01 م
التعليم: الإجراءات المطبقة لمواجهة الغش صارمة ولم تحدث من قبل امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لأول مرة تتخذ اجراءات عنيفة وصارمة لمواجهة أى محاولات غش، قائلا: هذه الإجراءات لم تحدث سابقا، منها تركيب كاميرات مراقبة وتوزيع الطلاب المحولين إلى اللجان المصنفة كلجان شغب على اللجان الفرعية داخل المدارس.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الدكتور رضا حجازى، طلب قائمة بأسماء الطلاب المحولين إلى لجنة عبد الحميد رضوان بسوهاج، والتى شهدت وقائع غش وسيطرة الوزارة عليها، إضافة إلى تحويل الوقائع إلى الشئون القانونية، مؤكدة أن بعض الطلاب تحويلاتهم شرعية وبعضها غير شرعى وسيتم تطبيق القانون فى هذا الصدد.

وأوضحت المصادر، أنه فى حال ثبوت أى تشابه أو غش جماعى فى أوراق إجابات طلاب لجنة عبد الحميد رضوان أو أى لجنة أخرى سيتم تحويل أوراق الطلاب إلى لجنة خاصة داخل الكنترول لتصحيحها.

الجدير بالذكر أن لجنة عبد الحميد رضوان شهدت غش الإكراه ودخول طلاب التليفون المحمول، وتحويل بعض أبناء الصفوة فى المجتمع لها.


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