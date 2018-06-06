التضامن: حميع الأطفال فى دار رعاية الحرية بمراحل التعليم المختلفة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن دار الحرية لرعاية الأطفال تنفيذ عدد من الأنشطة خلال شهر رمضان، حيث شارك أبناء الدار في الدورى الرمضانى ، الذى نظمته مبادرة بينا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة للمشاركة فى الدورة الرمضانية بمركز شباب حلمية الزيتون.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم دمج 50 ابنا داخل أسرهم وعمل زيارات شهرية لهم لضمان استدامتهم داخل الأسر من خلال منظومة إدارة الحالة التي ينفذها برنامج حماية الأطفال بلامأوي، حيث تعد دار الحرية احدي مؤسسات الرعاية "تعليمية" و ان جميع الملتحقين بالدار في مراحل تعليمية مختلفة وهما 35 ابن في المرحلة الابتدائية و14 ابن في المرحلة الاعدادية و16 في المرحلة الثانوبة وابن في مرحلة التعليم الجامعى.

حيدر بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 10 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: "القاهرة، الجيزة،القليوبية الاسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط"، بتمويل قدره 164 مليون جنيه ساهمت الوزارة بمبلغ 50 مليون جنيه.