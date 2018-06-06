التحقيقات: تورط موظفة بالشهر العقارى بمدينة نصر فى قضية مستريح مصر الجديدة

كتب حازم عادل

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مصر الجديدة" المتهم بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، عن تورط موظفة بالشهر العقارى لقيامها بتزوير الاختام على توكيلات بيع وشراء السيارات لصالح المتهم "شريف.ن" صاحب معرضى السيارات.

وقال محامى عدد من ضحايا مستريح مصر الجديدة إن المتهم "شريف.ن"، بعد أن تمت مواجهته بأحد التوكيلات المزورة، أقر بإن إحدى موظفات الشهر العقارى كانت تعمل فى مدينة السلام وتم نقلها لمدينة نصر تعمل لصالحه وتحصل على التوكيلات من المعرض وتقوم بختمها وقيدها فى الدفاتر وإعادتها مرة أخرى للمعرض بمقابل مادى.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس "شريف.ن" الشهير بـ"مستريح مصر الجديدة"، 3 سنوات مع الشغل، فى أول حكم قضائى تجاهه لاتهامه بالقيام ببيع سيارة BMW 700 لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليهم من أكثر من شخص، ويعد هذا الحكم من الأحكام السريعة حيث تم تحرير المحضر فى 28 مايو الماضى وصدر الحكم فى 2 يونيو الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على مستريح جديد بحى مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم مصر الجديدة، بلاغات تفيد بأن "شريف. ن" صاحب معرضى سيارات بمنطقة مصر الجديدة والنزهة، حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لتوظيفها فى السيارات، متهمين إياه بالنصب عليهم من خلال توظيف أموال حصل عليها المتهم بحجة توظيفها بمعارض السيارات التى يمتكلها.

وتلقى قسما النزهة ومصر الجديدة، بلاغات عديدة عقب القبض على المتهم من الضحايا وصلت إلى 25 بلاغاً ضد المتهم "شريف. ن"، صاحب معرضى سيارات بمنطقة مصر الجديدة، والنزهة، ومن المقرر أن تستدعى النيابة الموطنين المتقدمين بالبلاغات لسماع أقوالهم فى الوقائع المعروضة، وكذلك التحقيق مع المتهم فى البلاغات المقدمة ضده.