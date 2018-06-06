البيئة: إجراءات احترازية للتعامل مع أى زيادة فى أعداد قناديل البحر هذا العام

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه فى ظل ما شهدته السواحل المصرية على البحر المتوسط العام الماضى، من زيادة فى أعداد قناديل البحر، قامت وزارة البيئة باتخاذ عددا من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أى زيادة ملحوظة فى أعداد قناديل البحر هذا العام.

وتتضمن استعدادات وزارة البيئة لمتابعة قناديل البحر لعام 2018 عدد من الإجراءات تتمثل فى: حصر وتسجيل الشواطئ، حيث انتهت الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة من حصر كل الشواطئ التى قد تتعرض لزيادة فى أعداد قناديل البحر خلال موسم 2018، سواء نفس الشواطئ التى تم الرصد بها خلال موسم 2017 أو المناطق الأخرى التى لم تسجل بها أعداد، وهى الشواطئ الواقعة بين منطقة الضبعة شرقاً وحتى السلوم غرباً.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تشكيل فرق الرصد والعمل الميدانى، وتضم فرق عمل للرصد وجمع المؤشرات من على الشواطئ المختلفة، وفرق التدخل السريع بمحميات المنطقة الشمالية والأفرع الإقليمية ومكاتب البيئة بالمحافظات الساحلية، وتتمثل مهام فريق العمل الميداني فى: إنشاء غرفة عمليات فرعية موازية لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة البيئة لتلقي البلاغات والشكاوي من مختلف الشواطئ وتلقى بيانات الرصد، ومؤشرات أعداد القناديل يومياً ووضعها في قاعدة البيانات المخصصة لذلك، وإجراء القياسات المتعلقة بحالة الطقس من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح وحالة البحر وارتفاع الأمواج.

وأوضحت أنه سيتم إجراء بعض القياسات المعملية الخاصة بنوعية المياه، وأخذ عينات من قناديل البحر للتحليل المعملى والوراثى بمعامل معهد علو البحار فرع الإسكندرية والمعامل المركزية بأفرع جهاز شئون البيئة الإقليمية، ومد مجموعة العمل العلمية المتخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها بكافة النتائج والبيانات التي يتم جمعها ميدانياً من على الشواطئ وتلقي التكليفات يوميا، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية على الشواطئ وتوزيع مطبوعات ببعض تعليمات الإسعافات الأولية المتعارف عليها.

وتضمنت إجراءات وزارة البيئة أيضا: التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية حول التدابير والاحتياطات الواجب اتباعها حال انتشار أعداد من قناديل البحر، أمام المناطق الحيوية والصناعية ومحطات الكهرباء والمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات الساحلية وإدارات الشواطئ والمصايف التابعة بطرق المكافحة اليدوية والتخلص الآمن من قناديل البحر ورصد وعد الأعداد والأنواع لتسجيلها بقاعدة البيانات اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة حول استعداد مديريات الصحة ومرفق الإسعاف على الشواطئ والوحدات الصحية القريبة لتوفير مواد الإسعافات الأولية.

وكانت الشواطئ والسواحل المصرية على المتوسط قد شهدت خلال الفترة من يونيو/يوليو عام 2017 زيادة ملحوظة في أعداد قناديل البحر، والتي أوضحت بيانات الرصد والمتابعة ونتائج تحليل البيانات أن تلك الأعداد ضئيلة للغاية مقارنة بما تم مشاهدته في بلدان أخري مجاورة في هذا التوقيت من العام . وقد كانت القناديل المرصودة من نوع القنديل الأبيض الشفاف Rhoplema nomadica بنسبه قدرها 98.5% من إجمالي الأعداد ، في مقابل نسبة 1.5% من النوع الأزرق Rhizostoma pulmo وكلا النوعين غير سام.

جدير بالذكر أن قنديل البحرر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض وهو حيوان بحري من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامي، يتغذى بشكل عام على بيض ويرقات الأسماك كما أنه يتغذى على الهائمات الأخرى من العوالق البحرية الحيوانية، وعادة يتواجد خلال فترات الصيف نظراً لوفرة الغذاء، كما أنه يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأنواع القليلة من الأسماك، ويمكن العثور على قناديل البحر في جميع بحار ومحيطات العالم بصورة طبيعية. وبصفة عامة لا تمثل القناديل المتواجدة في المياه المصرية خطراً جسيماً للإنسان، ومن الضروري توعية الأطفال بعدم لمسها وتجنب حملها.

وقد أظهرت عدد من الدراسات أن قناديل البحر تنتشر وتزيد كثافتها في موائل جديدة كل عام ، وقد أرجع البعض هذا إلى قدرة هذا الكائن البحري واستعداده بيولوجياً للتزايد عددا داخل مياه البحار متأثراً بالضغوط البشرية والطبيعية المحيطة به خلال دوره حياته ، كما أرجع البعض أن من أهم الأسباب انتشار أنواع من قناديل البحر إلى غياب المفترسات الطبيعية وندرتها على مستوي بحار العالم ولعل أهمها السلاحف البحرية وأسماك السلمون والماكريل وغيرها من الأسباب والتي وصفها البعض بحدوث عمليه تفكك في السلسلة الغذائية سواء لأسباب تتعلق بالتلوث أو الصيد الجائر.

وأكدت وزارة البيئة، أنه في حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على الخط الساخن لوزارة البيئة رقم 19808 أو على واتساب رقم 01222693333 مع بيان موقع البلاغ.