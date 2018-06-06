البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء المؤشر السبعينى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.06%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.22%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19%.